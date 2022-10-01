ВСУ ликвидировали уже почти 60 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 530 человек

Вооруженные силы Украины за более чем семь месяцев широкомасштабного вторжения РФ ликвидировали почти 60 тыс. оккупантов.

Общая цифра боевых потерь среди личного состава армии агрессорки России на 1 октября составляет 59 610. За сутки ликвидировано еще 530 оккупантов. Данные уточняются. Наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщили 1 октября в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 01.10 ориентировочно составляют:

личного состава – 59610 (+530),

танков — 2354 (+16) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4949 (+17) ед,

артиллерийских систем — 1397 (+6) ед,

РСЗО — 336 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 176 (+0) ед,

самолетов — 264 (+0) ед,

вертолетов — 226 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),

крылатые ракеты ‒ 246 (+0),

корабли ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 3786 (+18) ед,

специальная техника – 131 (+0).

Напомним, начались 220 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян возле Зайцева и Соледара, поражен опорный пункт и склады врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 октября.

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