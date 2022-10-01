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ВСУ ликвидировали уже почти 60 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 530 человек

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ВСУ ликвидировали уже почти 60 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 530 человек

Фото: Associated Press

Вооруженные силы Украины за более чем семь месяцев широкомасштабного вторжения РФ ликвидировали почти 60 тыс. оккупантов.

Общая цифра боевых потерь среди личного состава армии агрессорки России на 1 октября составляет 59 610. За сутки ликвидировано еще 530 оккупантов. Данные уточняются. Наибольшие потери противник за прошедшие сутки понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщили 1 октября в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 01.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 59610 (+530),
  • танков — 2354 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4949 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 1397 (+6) ед,
  • РСЗО — 336 (+3) ед,
  • средства ПВО ‒ 176 (+0) ед,
  • самолетов — 264 (+0) ед,
  • вертолетов — 226 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1009 (+6),
  • крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
  • корабли ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 3786 (+18) ед,
  • специальная техника – 131 (+0).

Напомним, начались 220 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян возле Зайцева и Соледара, поражен опорный пункт и склады врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 октября.

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