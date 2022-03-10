ВСУ ликвидировали в Киевской области одного из российских командиров

Во время боя российские оккупанты понесли значительные потери.

В Киевской области Вооруженные силы ликвидировали командира полка российской армии полковника А.Захарова.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны.

"Во время ведения боевых действий понесла значительные потери в личном составе и технике батальонно-тактическая группа 6 танкового полка (из российского города Чебаркуль — Ред.) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А.Захаров", — говорится в сообщении разведки.

В результате боя российские оккупанты понесли значительные потери. Несколько БТГр русской армии отступили и перешли к обороне.

Как сообщалось, главнокомандующий Воздушно-космических сил Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин, отвечающий за бомбардировку украинских городов во время российского вторжения, лично руководил колонной бронетехники во время августовского путча 1991 года в Москве, выполняя приказы так называемого ГКЧП. Тогда под танками погибли три гражданина — Владимир Усов, Дмитрий Комар и Илья Кричевский.