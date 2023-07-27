ВСУ ликвидировали в небе российского полковника Табачникова: детали

Вертолет с полковником пересекал линию фронта, когда по судну "прилетело" из ПЗРК.

ВСУ на фронте атаковали российский вертолет Ка-52, в результате чего погиб полковник авиации РФ Виталий Табачников.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Российский полковник был ликвидирован 25 июля. Табачников был командиром 112-го отдельного вертолетного полка (военная часть 78081), 11-й армии ВВС и ПВО Вооруженных сил России.

В российских пабликах указывается, что экипаж вертолета Ка-52, в составе которого был Табачников, возвращался на низкой высоте. При пересечении линии фронта по вертолету было попадание из ПЗРК.

Добавим, в то же время 25 июля в украинской 38-й отдельной бригаде морской пехоты сообщили, что утром того дня расчетом ПЗРК был уничтожен очередной российский Ка-52.

Российский полковник Виталий Табачников/Фото: российские паблики

Напомним, накануне стало известно, что украинские защитники на Бахмутском направлении ликвидировали российского захватчика "Карлсона" – командира отряда БПЛА, воевавшего против Украины в составе кадыровского спецотряда "Ахмат".

По информации от Генштаба ВСУ на 27 июля, российские общие боевые потери в войне против Украины составляют уже 244 270 бойцов. Только за предыдущие сутки было ликвидировано 590 оккупантов.

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