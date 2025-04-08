ВСУ ликвидировали военного преступника, который совершал зверства в Киевской области

Руслан Омаралинов

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Бойцы ВСУ ликвидировали очередного военного преступника. Речь идет о российском военном Руслане Омаралинове, который пытал гражданских на Киевщине.

Об этом написал полковник Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Минус мр***на, который зверствовал в г. Буча в феврале — марте 2022 г.", — отметил он.

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Ранее в Финляндии российский неонацист Ян Петровский был осужден за военные преступления в Украине.