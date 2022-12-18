ВСУ ликвидировали за сутки около 600 российских военных — Генштаб

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 тысяч своих военных.
Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили еще 590 российских оккупантов — всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 98 280 военных.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба по состоянию на 18 декабря.
Потери российской армии:
- 2 987 танков (+2 за минувшие сутки)
- 5 963 боевых бронированных машин (+5)
- 1 948 артиллерийских систем (+1)
- 410 реактивных систем залпового огня (без изменений)
- 211 средств ПВО
- 281 самолет
- 264 вертолета
- 1 649 дроны (+1)
- 653 крылатые ракеты
- 16 кораблей/катеров
- 4 579 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+2)
- 174 единицы специальной техники
Ранее Генштаб сообщил, что противник пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
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