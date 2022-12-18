ВСУ ликвидировали за сутки около 600 российских военных — Генштаб

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 тысяч своих военных.

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили еще 590 российских оккупантов — всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 98 280 военных.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба по состоянию на 18 декабря.

Потери российской армии:

2 987 танков (+2 за минувшие сутки)

5 963 боевых бронированных машин (+5)

1 948 артиллерийских систем (+1)

410 реактивных систем залпового огня (без изменений)

211 средств ПВО

281 самолет

264 вертолета

1 649 дроны (+1)

653 крылатые ракеты

16 кораблей/катеров

4 579 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+2)

174 единицы специальной техники

Ранее Генштаб сообщил, что противник пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Потери врага на 17 декабря: минус 420 оккупантов в сутки

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