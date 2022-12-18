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ВСУ ликвидировали за сутки около 600 российских военных — Генштаб

ВСУ ликвидировали за сутки около 600 российских военных — Генштаб

Фото: Associated Press

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже более 98 тысяч своих военных.

Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили еще 590 российских оккупантов — всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 98 280 военных.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба по состоянию на 18 декабря.

Потери российской армии:

  • 2 987 танков (+2 за минувшие сутки)
  • 5 963 боевых бронированных машин (+5)
  • 1 948 артиллерийских систем (+1)
  • 410 реактивных систем залпового огня (без изменений)
  • 211 средств ПВО
  • 281 самолет
  • 264 вертолета
  • 1 649 дроны (+1)
  • 653 крылатые ракеты
  • 16 кораблей/катеров
  • 4 579 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+2)
  • 174 единицы специальной техники

Ранее Генштаб сообщил, что противник пытается улучшить тактическое положение на Лиманском и сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Потери врага на 17 декабря: минус 420 оккупантов в сутки

Потери врага на 17 декабря: минус 420 оккупантов в сутки

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