ВСУ ломают планы Кремля: какие проблемы возникают у россиян на Сумщине

Украинские военные сдерживают врага

Ситуация на Сумщине остается напряженной из-за постоянных обстрелов и попыток врага прорвать оборону. Оккупанты не могут создать свою «зону безопасности» в регионе.

Об этом в эфире «КИЕВ 24» сообщил глава отделения коммуникаций 21 ОМБр Сергей Дибров.

«Около месяца назад оккупанты пытались провести механизированный штурм с бронетехникой и артиллерией, но смогли продвинуться всего на несколько сотен метров и потеряли технику и личный состав», — сказал он.

Он добавил, что на Сумском направлении вражеские механизированные штурмы в целом не эффективны.

После отступления россиян из Сумской области в апреле 2022 года область осталась прифронтовым регионом. Тамошние села, как и в Харьковской области, стали фактически «серой зоной», откуда с прошлого лета эвакуировали тысячи бывших жителей.

От Сум до российской границы — 30 км. Это как от Славянска до Часов Яра. Приграничные районы Сумской области давно являются прифронтовой зоной с минометными и авиационными обстрелами.

Российский диктатор Владимир Путин поручил создать вдоль границы с Украиной «зону безопасности», за которую должна отвечать группировка «Север».

По данным ГПСУ, самыми болезненными точками на Сумском направлении остаются Краснопольская, Эсманская и Юнаковская громады.

Что известно о создании «буферных зон»

Российские оккупанты хотят создать буферные зоны в каждой области, где граничат РФ и Украина. Об этом сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Заместитель руководителя Офиса президента бригадный генерал Павел Палиса заявлял, что это касается даже Виннитчины, граничащей с непризнанным Приднестровьем. Основной план врага — буферные зоны в приграничных Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Однако, по словам Палисы, главное внимание врага в этом году сосредоточено именно на Донецкой области, где идут самые ожесточенные бои.

