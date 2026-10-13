ВСУ ломают планы Кремля: сколько массированных обстрелов Украины на месяц способна осуществить Россия

Россия может массированно атаковать Украину до четырех раз в месяц

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Российские войска могут еженедельно запускать от пяти до десяти баллистических ракет для точечных ударов по украинским городам. Масштабные атаки с применением большого количества баллистических и крылатых ракет противник способен совершать три-четыре раза в месяц.

Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии «РБК-Украина».

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Как часто Россия может атаковать ракетами

По словам Мусиенко, возможности российской армии следует оценивать в зависимости от типа и масштаба воздушной атаки. Точечные удары баллистическими ракетами враг может наносить примерно раз в неделю, применяя от пяти до десяти боеприпасов.

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Комбинированные атаки с большим количеством баллистических и крылатых ракет требуют других ресурсов. По оценке эксперта, Россия может проводить столь масштабные обстрелы три-четыре раза в месяц.

Эти цифры являются экспертной оценкой возможностей противника противника, а не гарантированным графиком будущих ударов. Реальная интенсивность атак может зависеть от наличия ракет, подготовки пусков и эффективности украинского противодействия.

Как ВСУ влияют на возможности российских войск

Мусиенко подчеркнул, что планы российской армии зависят, в частности, от действий Сил обороны Украины. Украинские военные наносят удары по инфраструктуре запуска баллистических ракет вдоль границы с Украиной.

По словам эксперта, один из таких ударов был нанесен в ночь перед его комментарием. Подобные операции могут затруднять подготовку российских ракетных атак и ограничивать возможности противника использовать соответствующие средства поражения.

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Приведенная оценка не означает, что угроза ракетных ударов исчезает после поражения отдельных объектов. Россия сохраняет возможность применять разные типы ракет, а интенсивность обстрелов будет зависеть от текущих военных обстоятельств.

Ракетные атаки РФ — последние новости

В ночь на 7 октября Россия совершила массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Под ударом оказались несколько регионов, где раздались взрывы.

Украина в свою очередь пытается ослабить ракетные возможности врага еще до запусков. 11 октября стало известно, что Силы обороны поразили восемь российских пусковых установок, которые используются для баллистических ударов. Министр обороны Украины Евгений Хмара рассказал, как Украина сдерживает российскую баллистику.

Однако угроза новых обстрелов остается. 13 октября Владимир Зеленский заявил, что партнеры не предупредили Украину о баллистическом ударе по Киеву. По его словам, с вечера российские войска применили более ста средств поражения, среди которых были и баллистические ракеты.

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