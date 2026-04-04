ВСУ ломают планы Кремля: Украина приближается к стратегическому перелому — ISW

ВСУ. / © Associated Press

Реклама

Украинская армия продолжает создавать рычаги влияния против агрессорки России, совершая тактические, оперативные и стратегические удары в боевом пространстве. Контратаки ВСУ могли сорвать планы оккупантов по наступательной кампании весна-лето 2026-го.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики вспоминают заявление президента Владимира Зеленского о том, что, по данным разведки Украины и Великобритании, ситуация на передовой является лучшей для ВСУ за последние 10 месяцев войны — с июня 2025 года. По его словам, захватчики ранее пользовались плохой видимостью во время тумана для проведения атак и инфильтрации, но приближение солнечной весенней погоды усложнит незаметное продвижение войск страны-агрессоры.

Реклама

Успехи ВСУ на фронте

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ начали достигать значительных тактических успехов на юге Украины в конце января 2026 года. Это создало каскадные оперативные последствия на фронте и заставило русские войска выбирать между защитой от украинских контратак или распределением человеческих ресурсов и сил на другие участки фронта.

Напомним, ранее в ISW оценивали, что украинские контратаки могли даже сорвать планы РФ по наступательной кампании весна-лето 2026-го.

«Российские чиновники неоднократно пытались распространить ложный нарратив о том, что украинские линии фронта находятся на грани коллапса, пытаясь убедить Запад капитулировать перед требованиями Кремля, которые Россия не может обеспечить военным путем. Однако недавние успехи ВСУ свидетельствуют о том, что Украине не грозит коллапс», — идет речь.

Потери РФ в войне

Американские специалисты отмечают, что усилия Украины в области технологических инноваций все больше приводят к оперативным последствиям против России. В частности, Зеленский заявил о рекордные потери РФ на фронте в марте По его словам, в результате ударов украинских БпЛА погибли или были тяжело ранены почти 34 тыс. солдат страны-агрессорки. Кроме того, артиллерийские и другие удары Сил обороны ликвидировали 1363 оккупантов.

Реклама

Командующий украинскими войсками беспилотных систем, майор Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил, что уровень вербовки России в марте 2026-го был ниже уровня потерь на поле боя четвертый месяц подряд — с декабря 2025-го.

Кроме того, украинское Министерство обороны 1 апреля сообщило, что украинские войска сбили или подавили 89,9% российских ракет и беспилотников в течение марта этого года.

«Инновации в сфере БПЛА увеличивают летальность Украины и усложняют проблемы с человеческими ресурсами России, что может привести к долгосрочным оперативным и даже стратегическим последствиям для российских боевых возможностей», — заявляют в Институте изучения войны.

Напомним, ранее РФ заявила о «захвате» Луганской области. Впрочем, эти заявления оккупантов не соответствуют действительности. Аналитики ISW имеют доказательства того, что по состоянию на 1 апреля 2026-го страна-агрессорка контролирует 99,84% этой области. Россияне до сих пор не захватили Надежду и Новоегоровку.

Реклама

Более того — РФ не совершила ни одного прорыва на фронте за март. Анализ ISW свидетельствует о серьезном замедлении пришествия неприятеля. В прошлом месяце ВСУ отразили 9 кв. км территории. В то же время, продвижение российских сил замедлилось по всей линии столкновения.