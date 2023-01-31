"ВСУ ломают планы России": военный эксперт о ключевых направлениях на фронте

Вооруженные силы Украины ломают планы армии России, остановив наступление оккупантов на нескольких направлениях.

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Грабский в эфире канала "Freeдом".

Как отметил Грабский, Россия "вернулась к своей традиционной армии - огромной массе войск при низком техническом обеспечении".

"Качество этих войск оставляет желать лучшего. Я стараюсь избегать слова "чмобики" - эти люди прошли определенную подготовку, они имеют определенную мотивацию. Но говорить о том, что они способны на серьезные мотивированные действия, нельзя", - считает он.

Также читайте Когда завершится война в Украине: эксперты о наступлении ВСУ и планах Путина

По словам эксперта, возможное использование этих войск зависит в том числе от стойкости украинской армии.

"Отчаянные бои, которые ведут наши войска на Бахмутском направлении, в районе Авдеевки, Марьинки, Угледара, возле Кременной, ломают планы российских оккупантов. Им для поддержания такого высокого темпа наступления нужен основной ресурс - люди, и еще раз люди. С техникой у них не все так хорошо, как им бы хотелось. Поэтому сейчас сроки наступления могут переноситься, менять направление движения. Мы наблюдаем попытки продвигаться в Запорожской области, пафосное начало атаки в районе Угледара, которая захлебнулась, и сейчас противник топчется на месте", - рассказал он.

По мнению Грабского, отчаянные, но безуспешные попытки оккупантов продвинуться на разных направлениях, "дают нам возможность предположить, что и заявленное наступление, несмотря на то, что противник концентрирует очень много ресурсов, вряд ли принесет им победы оперативного, тем более стратегического уровня, на которые они рассчитывают".

Как объяснил эксперт, наступление "имело бы смысл, если бы противник имел достаточно сил и средств для атаки на нескольких направлениях, а здесь дай бог, чтобы были способны нанести удар хоть с одного направления".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что РФ готовится к новому наступлению на Украину. По его словам, для этого Путин собирает группировку до 200 тыс. войск, которые может бросить в наступление в феврале или весной. Под угрозой может оказаться Киев.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил подготовку к новым наступательным действиям в Украине. Как объяснил Шойгу, именно для этого РФ проводила частичную мобилизацию.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что РФ может может организовать наступление на двух направлениях на Донбассе, однако для выполнения масштабных задач оккупантам не хватает вооружения.

Военный эксперт Сергей Грабский прогнозирует, что новое вероятное наступление армии РФ может прийтись на 24 февраля.

Читайте также: