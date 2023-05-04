ВСУ маневрами отвлекают войска РФ, чтобы нанести главный удар: террорист Гиркин озвучил свой прогноз

Гиркин констатировал, что операции российских войск в Украине практически полностью захлебнулись и инициатива на фронте за украинской армией.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) не на шуткувстревожен: внимание российского "обозревателя" не обошло стороной активность и военные успехи ВСУ на фронте.

Гиркин заявил в Telegram о тревожных тенденциях, которые наблюдаются уже несколько суток.

По словам террориста, ВСУ "сводят на ноль" все те "мясные штурмы", которые войска РФ проводили в рамках зимне-весенней кампании в Украине.

"Противник контратакует в Бахмуте (с переменным успехом), а также потеснил наши части в районе севернее и южнее Авдеевки (в том числе в районах Спорного и Водяного, за которые более двух месяцев велись тяжелые бои с ежедневными почти "мясными штурмами") ", – заявил он.

В то же время терорист отметился своим традиционным "прогнозом" военных событий и заявил, что ВСУ маневрами отвлекают войска РФ, чтобы нанести "главный удар" по одному из фронтов в Запорожской области.

"Прогнозирую, что главный удар ВСУ нанесут западнее — на одном из участков Запорожского фронта. А вспомогательные и отвлекающие могут наноситься где угодно", — заявил он.

Гиркин констатировал, что операции российских войск в Украине практически полностью "захлебнулись" и инициатива на фронте за украинской армией. Речь идет о таких городах, как Угледар, Авдеевка, Марьинка и Бахмут. В последнем, как отметил террорист, россияне вообще зашли в тупик.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия будет пытаться захватить Бахмут до 9 мая. Пока это единственная правда, о которой говорят пропагандисты Кремля.

Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже прокомментировал планы главы Кремля Владимира Путина и командования армии РФ захватить Бахмут до 9 мая.

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