ВСУ меняют стратегию и тактику ведения войны: экс-глава разведки рассказал подробности

Украинские вооруженные силы изменяют стратегию и тактику ведения войны. В частности, в новой стратегии основными целями для сил обороны являются удары по врагу.

Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в телеканале FREEДОМ.

"Изменяем стратегию и тактику ведения войны: от оборонных мероприятий на фронте по всей линии и уничтожения резервов в прифронтовой зоне и на фронте, напрямую. Конечно, это асимметричные удары по территории России, это Курское направление. Это системная работа, удары беспилотниками и ракетами" среднего и дальнего радиуса действия. Самое главное — это БпЛА, они сейчас имеют приоритет", — высказался эксперт.

Сейчас основными целями для Сил обороны Украины являются склады боеприпасов РФ, аэродромы, пусковые установки разных типов – от баллистических и крылатых ракет – до тактических сил и средств. Речь идет об атаках по территории врага: в России, в оккупированных регионах, на средней и ближней полосе фронта и линии фронта.

"Сейчас масштабные операции дронами, ракетами, артиллерийскими дальними системами, ракетными системами — это сейчас приоритет, чтобы колоссально уменьшить ресурсы врага, боеприпасов, ракет, КАБ, дезориентировать самолеты, ракетные системы и живую силу, концентрирующуюся в отдельных учебных центрах, на подходе к фронта, конечно, на фронте, где идут реальные бои", — подчеркнул Маломуж.

Напомним, издание Forbes сообщило об успешных ударах и потерях врага на полигонах. В течение полугода ВСУ по меньшей мере пять раз ударили с HIMARS по местам скопления российских оккупантов вблизи линии фронта. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

ВСУ в Донецкой области из HIMARS ударили по полигону со скоплением оккупантов

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