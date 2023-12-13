ВСУ "миксуют" натовские стандарты и опыт этой войны: военный объяснил, как это происходит

Украинские военные используют в своих действиях натовские стандарты, опыт войны и даже Второй мировой.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин.

"Мы берем натовские стандарты, мы берем частично иногда даже советский опыт, мы берем опыт этой войны и, исходя из реальных потребностей, их миксуем. То есть у натовских стандартов многому можно научиться, но надо просто понимать, что они сделаны в соответствии с этими силами. и средств, которые у них есть, которых нет у нас или они есть, но не в таком объеме", — подчеркнул Александр Бородин.

Он также добавил, что этот "микс" разных военных стандартов показал свою результативность на Бахмутском направлении.

"Из-за этого нужно просто постоянно его обновлять, постоянно его развивать и тогда мы дойдем до собственной военной школы", — подчеркнул Бородин.

Напомним, что российские кафиры активизировали свои наступательные действия. Это связано с зимним периодом.

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