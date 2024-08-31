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ВСУ "минунули" новейший ударный дрон россиян на Курском направлении

ВСУ "минунули" новейший ударный дрон россиян на Курском направлении

ВВС ВСУ в Курской области сбили российский беспилотник "Орион"/Иллюстративное фото / Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

БПЛА "Орион" – это средневысотный дрон большой продолжительности полета, который может выполнять разноплановые задачи.

На Курском направлении Воздушные силы ВСУ в субботу, 31 августа, сбили российский беспилотник "Орион".

Об этом ВВС ВСУ сообщили в своем Telegram-канале.

Военные отметили, что уже не в первый раз сбивают подобные российские дроны.

Что известно о российском БпЛА "Орион"

Беспилотник "Орион" – это средневысотный дрон большой продолжительности полета, который может выполнять разноплановые задачи. Российская армия получила эту разработку только в 2020 году. Он может длительное время патрулировать определенный район и наносить удары по противнику различными видами боеприпасов.

Характеристики БпЛА "Орион":

  • вес – 1150 кг;
  • боевая нагрузка – 200 кг;
  • боеприпасы – 4 единицы разного назначения, в том числе ракеты "воздух-земля";
  • бортовое оборудование – предназначено для визуальной, радиолокационной и радиотехнической разведки.

Напомним, Россия в субботу, 31 августа, атаковала Киев дронами. Силам ПВО удалось сбить все вражеские БПЛА, летевшие на столицу.

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