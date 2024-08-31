ВСУ "минунули" новейший ударный дрон россиян на Курском направлении

БПЛА "Орион" – это средневысотный дрон большой продолжительности полета, который может выполнять разноплановые задачи.
На Курском направлении Воздушные силы ВСУ в субботу, 31 августа, сбили российский беспилотник "Орион".
Об этом ВВС ВСУ сообщили в своем Telegram-канале.
Военные отметили, что уже не в первый раз сбивают подобные российские дроны.
Что известно о российском БпЛА "Орион"
Беспилотник "Орион" – это средневысотный дрон большой продолжительности полета, который может выполнять разноплановые задачи. Российская армия получила эту разработку только в 2020 году. Он может длительное время патрулировать определенный район и наносить удары по противнику различными видами боеприпасов.
Характеристики БпЛА "Орион":
- вес – 1150 кг;
- боевая нагрузка – 200 кг;
- боеприпасы – 4 единицы разного назначения, в том числе ракеты "воздух-земля";
- бортовое оборудование – предназначено для визуальной, радиолокационной и радиотехнической разведки.
Напомним, Россия в субботу, 31 августа, атаковала Киев дронами. Силам ПВО удалось сбить все вражеские БПЛА, летевшие на столицу.
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