ВСУ "минусовали" 8 вражеских танков и 200 оккупантов — Генштаб обновил данные о потерях армии РФ

По состоянию на 20 августа общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют 44 900 тыс. человек. Данные уточняются.
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Донецком направлении.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 20.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 44900 (+200) человек ликвидировано;
- танков – 1907 (+8) ед;
- боевых бронированных машин – 4212 (+17) ед;
- артиллерийских систем – 1018 (+2) ед;
- РСЗО – 266 (+0) ед;
- средства ПВО – 141 (+0) ед;
- самолетов – 234 (+0) ед;
- вертолетов – 197 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8);
- крылатые ракеты – 190 (+0);
- корабли/катера – 15 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 3137 (+7) ед;
- специальная техника – 97 (+3).
Напомним, Россия начала формировать так называемые "добровольческие подразделения". Развернуть их планируют на юге Украины. В частности, и во временно оккупированном Херсоне.
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