ВСУ "минусовали" российского военкора Журавлева, еще 4 – ранены (фото)

Военкоры-пропагандисти попали под обстрел на войне в Украине.

Военные ВСУ ликвидировали российского военкора Ростислава Журавлева. Он попал под обстрелы на фронте в Украине. Также, в результате удара по оккупантам ранения получили еще четыре российских пропагандиста.

Ростислав Журавлев был военным корреспондентом пропагандистского издания РФ "РИА Новости", которое подтвердило его смерть.

Как отметил журналист Денис Казанский, последний пост на канале уничтоженного российского пропагандиста Журавлева – поздравление его с днем рождения.

В Украине российского военнослужащего Журавлева .Фото/Telegram.

"Оказалось, что передвигается под обстрелами он все же недостаточно быстро", — пошутил журналист.

Минобороны России подтвердили удар Вооруженных Сил Украины 22 июля.

"В результате удара ВСУ кассетными боеприпасами получили ранения разной степени тяжести четыре журналиста. Они были оперативно эвакуированы в полевые медицинские учреждения Минобороны России, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь", - говорится в заявлении.

Как пишут пропагандисты, среди четырех раненых был фотокорреспондент "РИА Новости" Константин Михальчевский. Он получил ранения разной степени тяжести, находится в больнице на временно оккупированной территории Запорожской области.

Впоследствии оккупанты заявили, что раненого фотокора Михальчевского перевозят в Мелитополь, а впоследствии, если позволит состояние, перевезут на лечение в Крым.

Напомним, на днях ВСУ ликвидировали российского захватчика и Z-пропагандиста Михаила Лучина.

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