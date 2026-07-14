Успехи ВСУ на Александровском направлении / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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На Александровском направлении ВСУ добились очередных успехов в ходе контратак, проводимых при поддержке усиленных ударов средней дальности по тылам врага. По имеющимся данным, ВСУ могли деоккупировать шесть населенных пунктов и зачистить 120 квадратных километров территории.

Об этом пишет ISW.

ВСУ могли освободить шесть населенных пунктов

Информацию о контратаках и успехах ВСУ на этом направлении опубликовал 425-й штурмовой полк «Скеля». Защитники сообщили об освобождении сел Терново, Запорожье, Новогеоргиевка, Вороное, Сичневое и Малеевка, расположенные к юго-востоку от Александровки.

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Отметим, что по данным карты DeepState большинство этих населенных пунктов еще обозначены под оккупацией РФ.

Фото: DeepState

Общее продвижение сил обороны в глубину могло составлять до 25 километров. И хотя впоследствии подразделение убрало это сообщение из своих официальных ресурсов, но поскольку не выпустило опровержений информации, сведения об этом начали распространять украинские медиа.

Активная фаза контрнаступления на этом направлении Днепропетровской области началась еще зимой 2026 года. С января украинским подразделениям удалось вернуть под контроль около 480 квадратных километров в пределах Днепропетровской и Запорожской областей.

Успех на земле обеспечивает системная подготовка, ведь ВСУ уничтожают российские экипажи беспилотников и поражают наземные пути сообщения. В частности, критические потери понесли подразделения 120-й дивизии морской пехоты Балтийского флота РФ.

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Кроме того, в районе Темировки бойцы разгромили скопление личного состава 656-го мотострелкового полка 29-й армии Восточного военного округа, которое играло ключевую роль в логистике оккупантов. Это вынудило россиян отступить.

Систематическое уничтожение российского тыла и логистики усугубляет возможность РФ наступать. Благодаря этому тактические успехи ВСУ в Александровском направлении ставят российское командование перед дилеммой: перебрасывать резервы для обороны или удерживать силы на других приоритетных участках фронта.

Бои за Константиновку в разгаре: что будет до осени

Напомним, Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины, хотя ситуация в городе сложная из-за постоянного просачивания врага.

В Группировке войск «Восток», Генштабе ВСУ и реакции президента Владимира Зеленского заявления России о якобы «оккупации» города назвали очередной ложью, призванной оправдать высокие потери и сымитировать успехи на фронте.

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Украинские защитники продолжают оборону в пределах города и на его происках.

В то же время, по данным аналитиков ISW и военного обозревателя Константина Машовца, бои уже идут в центральной части города, в том числе вблизи парка и стадиона «Металлург». Российские войска закрепились в восточной части Константиновки и продвинулись севернее железнодорожного вокзала.

Украинские силы продолжают удерживать промышленную зону между рекой Кривой Торец и улицей Правобережной, а также плацдарм на реке между предприятиями «Кварсит» и «Свинец». Ожидается, что бои за город будут продолжаться, по меньшей мере, до конца августа 2026 года.

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