ВСУ могли зайти в Донецк во время контрнаступления летом 2023 года – военный

По словам бойца, летом 2023 была возможность зайти в Донецк, но тогда все силы бросали на Запорожское направление.

ВСУ могли зайти в Донецк во время контрнаступления летом 2023 года.

Об этом заявил командир батальона беспилотных систем "Хищники высот" с позывным "Кондор" на YouTube-канале журналистки Рамины Эсхакзай.

Также читайте До окрестностей города осталось 2 км: что происходит в Покровске Донецкой области

"Для нас Покровск раньше был очень глубоким тылом. Мы все ездили туда отдыхать, даже не думая, что там может быть какой-то обстрел. Это был глубокий-глубокий тыл, в котором ты чувствовал себя довольно безопасно. Туда к ребятам приезжали жены с детьми и никто не волновался, что с ними что-нибудь может случиться", – рассказал боец.

Когда ситуация ухудшилась

По словам Кондора, ситуация на Донецком направлении постоянно менялась.

"Когда мы только зашли — осень 2022 года, зима, начало 2023 года, мы столкнулись с постоянными штурмами противника. Затем, к лету 2023 года мы переломили ход войны и уже мы начали штурмовать противника и продвигаться вперед", — говорит военный.

По его словам, в настоящее время из некоторых КСП уже можно было увидеть Донецк. Но тогда все силы перебрасывались на Запорожское направление.

"Мы видели Донецк. Это было очень близко. И когда было контрнаступление на Запорожье, мы пытались сделать все, чтобы там ребятам было легче. Было так, что мы штурмовали позицию противника, а следующей уже не было. Я понимал, что у меня было бы больше сил, мы могли бы зайти в Донецк. Это было реально. Но у нас не было сил, потому что все перебрасывалось на Запорожское направление", – рассказывает "Кондор".

Военный признается, что в это время он с собратьями были уверены, что Украине удастся выйти на границы 1991 года. Но ситуация стала ухудшаться осенью 2023 года.

"Но эти надежды начали превращаться в невыполнимые. В октябре 2023 года начались активные вражеские штурмы", – добавил он.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему во время долгожданного контрнаступления не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники военное руководство.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.