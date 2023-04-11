ВСУ могут деоккупировать Крым до осени этого года: военный эксперт назвал условия

Вооруженные силы Украины могут освободить временно аннексированный Крым от российских захватчиков еще до осени 2023 при наличии сил и средств.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Если Украина и дальше будет получать военную поддержку, то вполне вероятно, что Крым будет деоккупирован еще до осени. Также нам нужны будут дальнобойные средства поражения, которым мы сможем уничтожить Крымский мост и все военные объекты на территории Крыма. Далее ВСУ могут зайти в Крым и освободить всю оккупированную территорию. Россияне в Крыму находятся в ловушке. Поскольку за всю историю ни одна армия, которая была в Крыму, не смогла удержать полуостров. Да и выводить войска им будет некуда", — пояснил он.

Свитан также отметил, что Крым с военной точки зрения – тяжелая территория для боевых действий. Однако ВСУ достаточно быстро могут уничтожить Крымский мост, по которому россияне перекидывают технику.

"Воздушным и морским путем россияне не смогут поставлять достаточное количество техники и боеприпасов для обороны Крыма. Поэтому для них единственным надежным путем может оставаться Перекопский перешеек", — резюмировал эксперт.

Деоккупация Крыма

Российские захватчики разместили ЗРК наземного базирования "Панцирь-С" у моста в Джанкое.

Роман Свитан считает, что в начале контрнаступления украинской армии будут уничтожаться большие военные базы оккупантов и частично эти меры уже были предприняты на этой неделе.

Постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева отметила, что крымчане не будут оказывать вооруженное сопротивление украинской армии во время деоккупации полуострова.

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