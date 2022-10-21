ВСУ могут до декабря продвинуться на Донбассе и освободить Херсон — The New York Times

Отдельные российские подразделения могут сломаться под давлением, поэтому следующие недели станут решающими для Украины.

Источники в американской разведке заявляют, что у ВСУ есть все шансы достичь успехов на юге и востоке в течение следующих шести недель.

Издание The New York Times пишет о перспективах российско-украинской войны.

Отдельные подразделения сил РФ под украинским давлением могут развалиться, что позволит Украине возобновить контроль на Херсоне и городами на Донбассе, пишет издание.

В целом же боевые действия, вероятно, продлятся еще, по крайней мере, несколько месяцев, хотя более точных прогнозов американские и украинские чиновники не дают. Важными факторами, которые окажут влияние на ход событий, являются погодные условия зимой, готовность Путина к эскалации и испытание единства Запада высокими ценами и минусовыми температурами.

Среди преимуществ, которые сейчас имеет Украина, Мейсон Кларк из Института исследования войны отмечает возможность выбирать цели для атак, ведь инициатива сейчас на стороне ВСУ. Риском он называет чрезмерно растянутые пути снабжения украинской армии. Перспективной целью некоторые американские чиновники считают трассу 66 в Луганской области, которую Россия использует для обеспечения оккупантов.

Он также отметил, что Украина вряд ли сможет полностью разбить российские войска в ближайшее время, однако динамика войны может измениться весной.

Ранее военный эксперт Петр Черник объяснил, как боевые действия изменятся с приходом зимы. По его словам, если почва замерзнет, танки и тяжелая техника смогут маневрировать, и тогда характер боевых действий останется неизменным. Если же будет мягкая зима, как была в конце февраля, тогда военная техника сможет двигаться исключительно по дорогам.

"Россияне научились в начале войны, что мы умеем воевать таким образом. Их гигантские колонны техники мы научились разбивать", – отмечает Черник.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Вооруженные силы Украины могут подойти к зиме более подготовленными, чем российские оккупанты, за счет помощи западных союзников.

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