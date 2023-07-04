ВСУ могут форсировать Днепр: военкоры РФ в панике ищут лодки для оккупантов – ISW

Так называемые российские военные корреспонденты опасаются возможности Вооруженных сил Украины форсировать реку Днепр в Херсонской области. Они призывают увеличить количество небольших речных судов и техники на Днепре, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение Украины.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете.

Так военкоры РФ 2 июля обратились к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарскому и Приморскому краям с просьбой направить на линию фронта в Херсонской области лодки, конфискованные у браконьеров, отметив, что 10 полков и бригад группировки войск Южного военного округа Днепр "остро нуждаются в этих судах". Глава республики Дагестан Сергей Меликов отреагировал на обращение блогеров 3 июля и приказал решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским оккупационным войскам.

Один из российских военкоров призвал возродить флотилию "Днепр" – специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне. Он утверждает, что возрожденная флотилия "Днепр" могла бы значительно улучшить положение российских войск на херсонском направлении, и что эта группировка могла бы быть усилена простыми катерами гражданского использования.

"Общая тревожная реакция российских провоенных блогеров на недавнюю украинскую активность на Днепре свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" не подготовило в достаточной степени свои войска к такому потенциалу", — пишут аналитики.

Ранее ISW сообщал о том, что российские военкоры обвиняют Минобороны РФ в неподготовленности их войск на восточном берегу и неспособности обеспечить необходимыми лодками и другим оборудованием. Теперь они обратили свои просьбы о дополнительной материально-технической поддержке региональным руководителям.

Напомним, ВСУ проводят контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта.

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