ВСУ могут начать отступление от важного города в Донецкой области: детали от военного эксперта

В ближайшее время ВСУ могут начать арьергардные бои, чтобы обеспечить отступление главным силам из Курахово в Донецкой области.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "РБК.Украина".

"Вариантов содержать кураховский гарнизон у нас практически нет. Если ставить вопрос, что важнее – жизнь воинов или территория – надо делать ставку на жизнь. Поскольку чем дальше, тем сложнее становится логистика", – подчеркнул Селезнев.

По его словам, обстановка в районе города Курахово может погрузиться в "туман войны". Подобную ситуацию приходилось наблюдать с Угледаром и Селидовым.

"Даже опрокидывание серьезных подкреплений на этот участок вряд ли изменит ситуацию", — добавил Селезнев.

Как сообщалось, по информации аналитиков канала DeepState, армия РФ оккупировала Новую Ильинку. Также россияне продвинулись возле Дальнего, Антоновки, Пустынки и Торецк.

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