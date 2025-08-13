ВСУ могут окружить врага на Доброполье: эксперт рассказал, что будут делать россияне

Доброполье

Реклама

Российские войска постараются усилить свои позиции у Доброполья, чтобы избежать окружения.

Об этом в эфире телеканала «КИЕВ24» рассказал военнослужащий 41-й ОМБр, военный эксперт Кирилл Сазонов.

По его словам, российские диверсанты, уже проникшие на эти участки, могут попасть в окружение, если ВСУ перекроют им пути снабжения. Поэтому враг будет пытаться перебросить дополнительные силы и укрепить фланги для удержания позиций и обеспечения логистики.

Реклама

Кирилл Сазонов также добавил, что на этом участке фронта не следует использовать бронетехнику, поскольку здесь высокая активность российских дронов.

Напомним, в DeepState сообщили, что Доброполье может пасть быстрее Покровска.

Тогда в Генштабе прокомментировали продвижение россиян на Добропольском и Покровском направлениях, заверив, что Силы обороны делают все возможное, чтобы остановить врага.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко объясняет причины стремительного продвижения армии РФ под Допропольем и называет три ключевых шага для стабилизации ситуации на фронте.

Реклама

В Донецкой области начинается обязательная эвакуация семей с детьми из Белозерской и Добропольской громад.

Ранее мы сообщали, что российская армия совершила самое масштабное за последние месяцы продвижение на востоке Украины. Только за 24 часа войска РФ захватили или осуществили контроль над 110 квадратными километрами территории — это рекордный показатель с мая 2024 года.