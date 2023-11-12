ВСУ могут организовать стремительное наступление на одном из направлений фронта – эксперт

Военные могут отрезать оккупантов от обеспечения на одном из направлений.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, на каком направлении Вооруженные силы Украины могут организовать стремительное наступление.
Об этом он рассказал в эфире Radio NV.
Так, по мнению эксперта, такое наступление может оказаться возможным после создания плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Освобождение Олешек, освобождение Новой Каховки и создание плацдарма там с целью ведения наступательных действий дало бы перспективы вытеснять некоторые группировки российских войск дальше, в Крым, или отрезать их от обеспечения", — пояснил он.
Создание такого плацдарма также может быть целью извлечения значительных объемов российских сил из мелитопольского направления, в частности из-под Токмака, что позволит украинским силам продолжить там наступательные действия и создавать серьезные логистические проблемы для оккупантов с двух сторон.
"Это будет все же стремительное наступление, или, в конце концов, это будут боевые действия в целях сковывания, в результате которых наши силы могут отойти, опять же, на правобережье", — резюмировал Мусиенко.
Экспорт отметил, что если украинские военные отступят на правый берег Днепра, оккупанты почти наверняка заминируют левый берег и окопаются там, как на мелитопольском направлении.
Напомним, полковник ВСУ ответил, способна ли Украина сегодня уничтожить Крымский мост.
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