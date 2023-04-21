ВСУ могут остаться без дронов DJI: "Мадяр" предупредил — "мы в шаге от исчезновения Mavic как явления"

Командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди "Мадяр" сообщил, что вскоре Китай запретит компании DJI продавать ее дроны в любую страну мира, поэтому ВСУ рискуют остаться совсем без этих БПЛА.

Об этом "Мадяр" рассказал в видеообращении в Сети со ссылкой на полученную от европейских дилеров информацию.

"Полухорошая новость: 109 дронов мы сегодня получили. Первое – это Mavic 3 без тепловизоров. Все 109 дронов от 21 апреля очень интенсивно и быстро распределим, доставим и распределим между подразделениями на Бахмуте", – сообщил Бровди.

Что касается возможного запрета на продажу китайских беспилотников, то он пояснил, что цель Пекина – не допустить использования гражданских дронов в военных целях.

"В ближайшее время китайское правительство запретит китайской компании DJI, дронами которой пользуются все без исключения литунские подразделения ВСУ и воины, занимающиеся патрулированием, корректировкой артиллерии, поиском вражеских целей, сбросом боеприпасов с дронов — все они практически с абсолютной вероятностью останутся без этих дронов, на остатках. Китайское правительство запретит в ближайшее время компании DJI продажу в любую страну мира именно тех средств для того, чтобы выполнить свою главную задачу — не допустить использования продукции DJI Mavic или других дронов, Matrice и всего прочего в военных целях", — рассказал "Мадяр".

По его словам, такую информацию он получил от европейских дилеров продукции DJI в разных странах.

"Каждый из них получил уведомление о резком сокращении поставок продукции с целью борьбы с использованием гражданских дронов в военных целях", – добавил командир аэроразведки.

Он добавил, что компания DJI уже снизила месячные лимиты дронов для дилеров.

"Та существенная задержка из состоявшейся поставкой – это был лишь первый звоночек по поводу замедления осуществления поставок китайским производителем по всем рынкам. Второе – с сегодняшнего дня в 10 раз снизил производитель количество месячных лимитов для европейских дилеров. Например, если один дилер получал 300 бортов для продажи, то с сегодняшнего дня они их получают 25-30 единиц в месяц. Это настолько мизерная цифра, что мы в шаге от исчезновения Mavic как явления", – предупредил Бровди.

Поэтому он призвал украинских защитников очень осторожно обращаться с остатками тех дронов, которые у них еще на сегодняшний день есть.

"Не применяйте их там, где нет в этом прямой потребности. Возможно, уменьшите количество работы со сбросами. Возможно, не используйте те Mavic без усилительных антенн, без соответствующих мер безопасности, которые сохранят вам ту технику как можно дольше", – сказал "Мадяр" .

Напомним, ранее The Guardian со ссылкой на трех украинских операторов дронов сообщило, что беспилотники DJI могут перестать быть эффективным и поле боя уже через три-четыре месяца, ведь оккупанты научились их глушить. По мнению одного из операторов, чтобы заменить DJI, необходимо сочетание более дальнобойных, но более дорогих разведывательных дронов, работающих в тылу.

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