ВСУ могут оставлять позиции возле города Донецкой области: детали от военного эксперта

Пока ситуация в городе Селидово в Донецкой области критическая. оккупанты зашли непосредственно в населенный пункт, где продолжаются бои. ВСУ могут оставить свои позиции.

Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал в эфире Radio NV.

По его словам, важно понимать, что происходит вокруг города, как будет продолжаться логистическое обеспечение боевых действий держащих оборону подразделений ВСУ.

"По этому, если посмотреть на карту, то ситуация ухудшается. То есть клешни вокруг этого города [сжимаются], они продвигаются и оказывают огневое влияние на логистические пути. Перспективы негативны для обороны этого города", — пояснил Романенко.

Эксперт считает, что украинские Силы обороны, вероятно, будут оставлять позиции, чтобы сохранить жизнь наших воинов:

"Каким бы ни был важным этот город, важнее — выполнить задачу по уничтожению как можно большего [количества] вооружения, техники, живой силы врага и иметь меньшие потери. А перспективы там, к сожалению, отрицательного порядка для защитников в связи с тем, что осталось мало путей обеспечения", — добавил Игорь Романенко.

Напомним, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж сообщил, что армия РФ продвинулась возле города Селидово в Донецкой области. Сейчас продолжаются фланговые бои. Россиянам важно захватить этот населенный пункт, чтобы пойти на Покровск.

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