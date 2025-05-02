Ситуация на Покровском направлении / © Associated Press

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На Покровском направлении враг продолжает упорно атаковать Силы обороны Украины из-за того, что пытается выполнить поставленные ранее задачи. Но захватчики попали в ловушку, когда вышли на позиции, которые трудно удержать.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Сообщения от Генерального штаба показывают, что именно Покровское направление остается одним из самых горячих вдоль линии фронта.

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Кроме того, сейчас отмечается, что у противника в положении как раз на этом направлении не все хорошо, и он бросает тогда туда самые большие резервы для того, чтобы улучшить свое положение. Дело в том, что продвижение всеми силами, которое было, оно привело к тому, что русские попали в ловушку, когда вышли на место, на котором им нельзя закрепиться. Потому что основной целью было взятие города Покровск и, соответственно, выход на этот рубеж и тогда в случае его взятия это дало бы противнику более уверенно себя чувствовать», — рассказал он.

Рябых заявил, что Вооруженные силы Украины увеличили собственные резервы, что дает возможность предполагать, что захватчики будут отвергнуты с тех позиций, которые они сейчас занимают.

«Пока при условии увеличения резервов со стороны Сил обороны Украины и выделения дополнительных сил на это направление, то противник имеет все шансы быть отвергнут или вынужден отойти на более выгодные позиции, которые находятся гораздо восточнее, что связано с существующим рельефом на этом направлении. Ну и в целом отмечается, что противник продолжает совершать штурмы, но отмечать, что именно на восточном направлении сейчас, как отмечают и зарубежные издания, все больше и больше сейчас Силы обороны держатся за счет наращивания именно беспилотной составляющей, позволяющей создавать так называемые kill zone и сдерживать противника. На что противник пытается отвечать штурмами на мопедах, мотоциклах для того, чтобы пытаться как можно быстрее проходить эту зону, где гарантировано поражение его с учетом наращивания потенциала беспилотных систем, которые есть в распоряжении Сил обороны Украины», — отметил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что основные силы РФ сосредотачиваются на двух участках фронта — Покровском и Лиманском направлениях в Донецкой области, что свидетельствует о подготовке к возможной летней наступательной кампании.

Мы ранее информировали, что российские войска после заявлений о «временном перемирии» активизировали боевые действия по всей линии фронта.