ВСУ могут отойти к границе: Свитан о серьезном продвижении РФ в Курской области

В течение недели армия РФ имеет "достаточно серьезные продвижения" по двум направлениям в Курской области. Если россияне увеличат количество военных до 70-100 тыс. в этом направлении, то ВСУ могут отойти на рубеже государственной границы.

Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан в эфире "Апостроф TV".

"Все будет зависеть от россиян. Если они решения не примут – будем там оставаться, вплоть до того, что будем снова двигаться в сторону Сейма, Курчатова, Рыльска. Зависит от движения россиян", — отмечает эксперт.

По словам Свитана, российские военные "продавили" позиции ВСУ в Зеленый путь, Новоивановку, Любимовку.

"Там серьезную проблему нам создали, поскольку там трасса, которая с Суджи на северную нашу группировку идет. Но мы этот вопрос решили, продвижение купировали, смогли логистику настроить. Еще локация в районе Борок — это юго-восточнее Суджи. Они пытаются продвигаться в сторона Суджи. Эти две локации, из которых они пытаются давить», – рассказал Свитан.

Он уверен, что украинская разведка знала о планах врага и готовилась к наступлению в этих районах. В настоящее время РФ собрала в этом направлении 30-40 тыс. военных, участвующих в боевых действиях. Кроме того, 10-15 тыс. находятся в 80 км — в зоне в режиме сопровождения.

"То есть в общей сложности около 50 тыс. россиян связано. Поэтому выполнена задача Курской операции – это сковывающие действия. Есть возможности, если добавить туда боеприпасов и техники, связать еще несколько тысяч россиян. Тогда им некуда деваться – придется снимать их с какого-то направления и опрокидывать на Курское направление. Тогда можно сказать, что на 100% выполнена миссия на Курском направлении", — объяснил Роман Свитан.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что армия РФ отразила территорию на украинском выступлении в Курской области. Россияне проводили наступательные операции в районе Кременного, Любимовки, Зеленого Пути, Новоивановки, Фанасеевки и Плехового.

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