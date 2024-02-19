ВСУ могут отрезать россиян от Крыма уже в этом году: эксперт рассказал, как это может произойти

Военные Украины могут отрезать россиян в Крыму от материка в этом году. Эксперт Роман Свита рассказал, как это возможно.

Украинские Вооруженные Силы могут получить возможность отрезать российскую военную группировку в Крыму от материка.

Об этом лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Это основная задача (отрезать россиян в Крыму от материка – ред.). Сначала оперативный котел, а до этого нужно повредить Керченский мост, уничтожить Керченскую паромную переправу и затопить Черноморский флот. Все это можно сделать в этом году, накануне наземных операций по освобождению Крыма", – убежден эксперт.

Свитан считает, что это могут сделать украинские спецслужбы даже без участия западных партнеров, без выделения денег.

"Затопить Черноморский флот – видим, что это возможно. Раз в десять дней ГУР топит российский корабль, а их осталось около полусотни. По сути, с такой интенсивностью это на год работы. Тем более что подключится СБУ, у них тоже есть хорошие беспилотники. Думаю, в этом году на российском Черноморском флоте можно поставить крест", — предполагает эксперт.

Свитан считает, что то же ожидает и Керченский мост: "Доберутся до него наши специалисты, скреативят и выведут из строя. Здесь также есть положительная динамика".

Напомним, Главное управление разведки Минобороны 14 февраля нанесло удар по российскому флоту в Черном море, в результате чего был уничтожен крупный десантный корабль россиян "Цезарь Куников". Поражение произошло в территориальных водах Украины возле Алупки благодаря морским дронам "Magura V5". ТСН.ua собрал все, что известно об операции против российского судна.

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