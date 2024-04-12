ВСУ могут получить лазерное оружие DragonFire: в чем особенность и сколько стоит один выстрел

Великобритания рассматривает предоставление Украине новейшего прототипа лазерного оружия для противовоздушной обороны DragonFire.

Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс, пишет The Telegraph.

Шаппс отмечает, что развертывание этого оружия является приоритетной задачей оборонного сектора. Планируется ускорить процесс разработки и развертывания этого оружия к 2027 году.

"Я хочу ускорить процесс, который обычно занимает очень много времени, возможно до 10 лет, до гораздо более коротких сроков и развернуть его, возможно, на кораблях, а, возможно, и на суше", — сказал Шаппс.

DragonFire – это невидимое и бесшумное оружие, работающее на длине волны, незаметное для человеческого глаза.

Расходы на поражение беспилотных аппаратов лазером будут значительно меньше, чем на запуск ракет-перехватчиков, которые могут стоить десятки и сотни тысяч фунтов. По данным издания, стоимость одного выстрела составляет 10 фунтов стерлингов, что соответствует примерно 491 гривне по курсу Нацбанка.

В основе работы лежит система LDEW (лазерное направленное энергетическое оружие). Ее главная задача – безопасное управление и фокусировка луча высокой мощности с чрезвычайной точностью на большом расстоянии.

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