ВСУ могут получить важное преимущество над оккупантами: Жданов раскрыл подробности

Вооруженные силы Украины могут подойти к зиме более подготовленными, чем российские оккупанты, за счет помощи западных союзников.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на Youtube-канале ТСН.

"Преимущество будет иметь тот, кто лучше экипирует своего солдата. Если солдат будет согрет и накормлен, он будет воевать даже в мороз. А если он будет холодным и голодным, то из него воитель будет никакой. В этом мы надеемся, что у нас будет преимущество, что мы своих солдат подготовим к зиме гораздо лучше, чем российская армия", – отметил эксперт.

Жданов прокомментировал информацию о том, что на последнем саммите "Рамштайн" особое внимание уделялось экипировке ВСУ:

"Канада там впереди всех — они обещали предоставить 500 тыс. комплектов зимнего обмундирования. Будем надеяться, что наши бойцы будут одеты и обуты".

Военный эксперт Петр Черник рассказал, как боевые действия изменятся с приходом зимы. По его словам, если почва замерзнет, то и мы, и они сможем маневрировать. Если же будет мягкая зима, такой как она была в конце февраля, тогда тяжелая техника сможет двигаться исключительно по дорогам.

"Россияне научились в начале войны, что мы умеем воевать таким образом. Их гигантские колонны техники мы научились разбивать", – отмечает Черник.

Также эксперт прогнозирует, что на фронте все перейдет в длительные артиллерийские дуэли.

В свою очередь президент The Jamestown Foundation Глен Говард спрогнозировал, что ВСУ в ближайшие недели могут освободить Херсон и Новую Каховку, а дальше боевые действия замедлятся, потому что наступит зима.

Отметим, что российские военные готовятся зимовать в Украине, роя окопы и возводя противотанковые укрепления на оккупированных территориях.

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