ВСУ могут понести "огромные потери", если США прекратят помощь Украине – Independent

В издании предполагают, что российские войска лучше подготовлены к этой зиме войны по сравнению с Украиной, которая этим летом потратила много усилий и ресурсов на долгожданное контрнаступление.

Среди передовых сил Украины растет чувство тревоги из-за сокращения поставок оружия и боеприпасов, а также признак того, что международные партнеры ослабевают.

Об этом пишет Independent со ссылкой на анонимные высокопоставленные украинские военные.

По словам журналистов, украинские военные опасаются, что российские войска могут прорвать наши оборонные линии в районе Авдеевки и обеспечить победу России, если США не обяжутся оказать больше помощи.

"Очень сложная ситуация очень сложная, но ребята из Сил обороны держатся", — рассказал в комментарии изданию глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Барабаш предполагает, что если помощь США прекратится, это приведет к огромным потерям как среди личного состава, так и местного гражданского населения. "Линия обороны может измениться и это приведет к безумным потерям, как это было в начале полномасштабной войны", – говорит он.

"В течение последних пяти дней враг активно применяет десятки единиц техники. Наши военные сжигают это оборудование; почти все сбито. Противник давит почти с 16 направлений именно по линии обороны Авдеевки. Важнейшими для их атак являются Авдеевский коксохимзавод и Степное. И, конечно, направление на Первомайск, Опытное, Водяное, куда пытаются зайти с флангов", – добавил глава Авдеевской ГВА.

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В издании предполагают, что российские войска лучше подготовлены к этой зиме по сравнению с Украиной, которая этим летом потратила много усилий и ресурсов на долгожданное контрнаступление, которое принесло лишь небольшие территориальные достижения.

Дмитрий Лазуткин, представитель 47-й отдельной механизированной бригады Украины, которая удерживает северные окраины Авдеевки, говорит, что ни для кого не секрет, что западные поставки оружия – это то, что позволило его военным пока противостоять натиску гораздо большего соседа.

По его словам, Украина сталкивается с безжалостным врагом в Авдеевке, а российские войска даже не останавливаются, чтобы забрать тела своих павших солдат

Другой высокопоставленный украинский командир, пожелавший остаться неназванным, сказал, что у Сил обороны Авдеевки достаточно боеприпасов, чтобы выстоять на нынешних позициях, но недостаточно, чтобы "заставить Россию остановиться", если ситуация обострится.

"Эта война стала войной на истощение, и мы должны некоторое время удерживать линию, чтобы победить. Мы действительно зависим от международной поддержки.

Конечно, это не значит, что мы прекратим борьбу без посторонней помощи. У нас слишком много примеров перед глазами, чтобы знать, что эта война – геноцид, и никто здесь не хочет, чтобы его город разделил судьбу Бучи или Мариуполя. Речь идет только о количестве потерь, которые мы будем иметь в нашей борьбе", – сказал он.

Напомним, 16 ноября президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, не предусматривающий помощи Украине.

Позже стало известно, что Конгресс США ушел на каникулы, не приняв помощь Украине.

Между тем в Белом доме предупредили, что в бюджете Соединенных Штатов, из которого выделяют помощь Украине, остался 1 миллиард долларов.

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