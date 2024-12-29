Военное руководство РФ взыскало в Курскую область более 50 тысяч военных. В частности, и солдат из Северной Кореи. Это одна из причин того, что россияне вытеснили ВСУ с 40% из 984 кв. километров территории, которую раньше заняли украинцы.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на показания украинских защитников.

Издание пишет, что некоторые из боевых командиров ВСУ говорят о сложных условиях на передовой. Кроме того, военнослужащие задают вопросы командованию даже о целесообразности этой операции. По словам одного из командиров, некоторые из приказов, получаемых его бойцами, не отражают реалии на поле боя из-за плохой коммуникации, а запоздалые приказы связаны с потерями территорий.

"Они (военные – Ред.) не понимают, где есть наша сторона, а где – враг, что под нашим контролем, а что нет. Они не понимают операционную ситуацию. Нам приходится действовать, полагаясь на собственную осмотрительность", — передает AP слова военного.

Отмечается, что украинские командиры говорят, что высшее руководство неоднократно отклоняло запросы изменить оборонные позиции подразделения. Что больше – иногда люди, стоящие до конца, оказываются пропавшими без вести. За последние четыре месяца тела по меньшей мере 20 украинских солдат не смогли унести с поля боя — из-за интенсивности боев эвакуация была связана с еще большими жертвами.

Украинские солдаты говорят, мол, не были готовы к агрессивному российскому ответу в Курской области. Именно поэтому теперь они не могут ни контратаковать, ни отступить.

"Другого выхода нет. Мы будем здесь драться, потому что если отступим к нашим границам, они не остановятся. Они продолжат продвигаться", — сказал один из командиров подразделения дронов.

Напомним, бывший начальник Генерального штаба генерал Виктор Муженко сообщил, почему из Курской области ВСУ не выводят войска. Курскую операцию он назвал успешной благодаря удачно реализуемому принципу "внезапности".

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