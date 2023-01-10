ВСУ могут пойти в контрнаступление на двух направлениях: эксперт раскрыл подробности

Для Вооруженных сил Украины приоритетными для наступательных операций сегодня являются Запорожская и Луганская области. Одно из этих направлений будет выбрано основным, второе - запасным.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Самый оптимальный вариант сейчас после того, как установится погода более-менее морозная, чтобы можно было вести широкомасштабные наступательные действия - это конечно Запорожский фронт. Нам нужно выйти на побережье Азовского моря для того, чтобы перерезать поток военного снаряжения из России в сторону Херсонской области и Крыма. Это одно из приоритетных стратегическое направление, из приоритетных продвижений наших войск", - отметил Свитан.

По его словам, еще один район возможного наступления - Сватовско-Кременное направление в Луганской области.

"Там также зависимо от погоды, наличия средств, которые запрашивает наше военно-политическое руководство у партнеров, есть довольно-таки перспективное направление - из-под Сватово в сторону Счастья, под Луганск. В зависимости от сил и средств, выделенных для этих направлений, будет выбрано одно основным. Второе будет выбрано второстепенное. Но думаю оптимально - это направление в сторону Азовского моря", - рассказал эксперт.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью британским СМИ сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

Как объяснил военный эксперт Александр Мусиенко, сейчас ВСУ находятся на этапе, предшествующем контрнаступлению — это "накопление ресурсов для этого важного этапа с помощью наших партнеров, которые нам передают оружие".

Военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, что россияне сейчас рассматривают возможность контрнаступления ВСУ в Запорожском направлении как одну из приоритетных.

"Соответственно, если ВСУ удастся деоккупировать Мелитополь, тогда вопрос о пребывании российского контингента на левом берегу Днепра риторический. Фактически, россияне будут отрезаны от баз снабжения. Мелитополь — ключевая логистическая составляющая — две автодороги и железная дорога, по которым перебрасывается личный состав, снаряжение, военная техника для нужд оккупационных войск не только в Запорожской и Херсонской области, но и в Автономной Республике Крым", – объяснил он.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что ВСУ в 2023 году могут зачистить от оккупантов все украинские территории, захваченные Россией после 24 февраля. Однако на освобождение Крыма может понадобиться больше времени.

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