Есть несколько факторов,что могут подорвать силы россиян, которые сейчас наступают на Донбассе.

Несмотря на то, что российские войска остаются сосредоточенными на своем наступлении в Донецкой области, используя пехоту, бронетехнику и авиацию, в 2025 году Вооруженные силы Украины могут пойти в контрнаступление.

Об этом говорится в материале The Telegraph.

Авторы статьи проанализировали наступление ВСУ в Курщине и ситуацию на Покровском направлении.

"Вполне вероятно, что украинское наступление имеет целью заставить, по крайней мере частично, Россию отвлечь войска от ее штурма в Донецкой области, чтобы противостоять угрозе в Курске. Но пока Россия не клюнула на удочку. Между тем, как Украина продвигается в Курске, Россия идет вперед в Донецкой области. Несет серьезные потери. Тем не менее, продолжает давить там, где, вероятно, самый слабый фронт Украины, неукомплектованные и растянутые, способны лишь замедлить, а не остановить, продвижение России", — говорится в статье.

В The Telegraph подчеркнули, что такие ключевые города, как Нью-Йорк, Торецк, Времен Яр и Покровск, критически важные для содержания остальной части Донецкой области, переживают интенсивные бои и терпят тяжелые артиллерийские удары.

"Города в Донецкой области остаются активными полями битв. В Торецке и Покровске украинские войска сообщают об увеличении вылетов россиян, иногда до 10 в день", — пишут в The Telegraph.

В то же время, есть несколько факторов, которые могут подорвать решимость россиян.

В материале говорится, что в условиях достижения успеха Украины под Курском, РФ, вероятно, придется вывести больше сил с оккупированных территорий, что потенциально ослабит их оборонные позиции.

"Это может расширить дальность ударов украинских беспилотников, еще больше ослабив способность России атаковать на большом расстоянии", — говорится в материале.

Во-вторых, украинские бригады, которые сейчас учатся, могут быть развернуты для усиления Курска или Донецка в зависимости от того, где российские войска выявят признаки слабости.

"Эта гибкость могла бы позволить Киеву совершить контрнаступление в 2025 году, а не просто еще один удар по оккупированному Донбассу", — пишут авторы The Telegraph.

Более того, журналисты отмечают, что перемещение российских войск для укрепления Донбасса и Курска может предоставить возможность для усиления тайных украинских операций в оккупированном Крыму.

Напомним, в другом западном издании The New York Times журналисты пишут о том, что прорыв ВСУ в Курщине может стать ловушкой для Украины.

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