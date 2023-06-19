ВСУ могут приостановить контрнаступление: американские аналитики объяснили почему

Вооруженные силы Украины могут временно приостановить контрнаступление. Сделают это для того, чтобы просмотреть свою тактику для будущих операций.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики упоминают руководителя Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга. Да, по его оценке, "мы не увидим наступления в ближайшие семь дней".

Тем временем Wall Street Journal сообщало, что подразделения ВСУ в основном приостановили свои наступления в последние дни. Ведь украинское командование пересматривает тактику дальнейших боевых действий.

"Эти сообщения совпадают с недавними наблюдениями ISW относительно масштабов и подходов локальных контрударов ВСУ на юге и востоке Украины. Ранее в ISW отмечали, что Украина еще не направляла большую часть имеющихся сил в контрнаступление и еще не развернула свои основные боеспособные подразделения", — говорится в отчете аналитиков

По мнению специалистов ISW, оперативные паузы являются обычной чертой крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины.

Напомним, американский генерал в отставке, экскомандующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес заявлял, что Украина "ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск". Вместе с тем Годжес считает, что основная фаза контрнаступления еще не началась.

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