ВСУ могут продолжить наступательные операции зимой для сохранения инициативы — ISW

Украинское командование уже не раз доказывало свои выдающиеся навыки и знание оперативного искусства

Если ВСУ продолжат активные операции этой зимой, это позволит им сохранить инициативу и динамику оперативных успехов на фронте.

Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что основной частью успехов украинских войск остаются последовательные контрнаступательные операции.

Аналитики ISW отметили, что украинское оперативное командование уже не раз доказывало свои выдающиеся навыки командования и знания оперативного искусства армий советского типа.

Украинское командование разрабатывает свою тактику так, чтобы нанести россиянам серию ударов, проводя операции по освобождению территории и нанося россиянам поражение на фронте.

"Погодные условия зимой 2023, вероятно, определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневровые боевые действия и продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами", — говорится в отчете ISW.

Аналитики считают ошибочным прогноз разведки США, что весной будут лучшие условия для продолжения войны. Несмотря на ухудшающиеся погодные условия, украинцы и россияне продолжают проводить наступательные операции на отдельных участках фронта.

Украинские военные смогут использовать погодные условия в свою пользу, когда в конце декабря ударят сильные морозы. Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна – это кошмарный сезон, отмечают эксперты.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявил, что российский диктатор Владимир Путин может сократить цели своей "спецоперации", чтобы вернуться к ним позже.

Кроме того, мы ранее информировали, что аналитики из Института изучения войны считают, что Путин, вероятно, будет продолжать войну в следующем году и попытаться создать условия для прекращения поддержки Украины странами Запада.

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