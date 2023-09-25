ВСУ могут совершить значительный прорыв на юге: аналитики назвали ключевые условия

У оккупантов не хватает сил для укрепления обороны.

Украинские защитники во время контрнаступательных действий смогут добиться на южной линии фронта значительного оперативного прорыва.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению экспертов, значительный успех Сил обороны Украины на южном направлении будет более вероятным, если:

российские захватчики не располагают необходимыми резервами и боевой мощью для поддержки своей обороны в западной части Запорожской области;

бойцы ВСУ сохраняют достаточную боевую мощь, чтобы продолжать наступление после истощения боевого могущества ВС РФ;

российские оборонные позиции по нынешнему району боевых действий не так сильно заминированы и хорошо подготовлены, как укрепления, уже прорвавшие украинские войска.

Аналитики отмечают, что эта гипотеза недействительна, если любое из этих предположений будет неверным, и добавляют при этом, что "есть признаки того, что эти предположения остаются в силе на момент написания этой статьи".

Эксперты продолжают считать, что у ВС РФ нет достаточных сил, развернутых в Западной Запорожской области в Украине, чтобы полностью укомплектовать свою эшелонированную оборону.

Также специалисты считают, что ВСУ должны иметь возможность действовать через российские полевые укрепления быстрее, если они не будут должным образом укомплектованы.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинским военным необходимо дойти, по крайней мере, до города Токмак, поэтому самый большой прорыв в контрнаступлении еще впереди.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российское командование использовало все резервы, чтобы остановить продвижение ВСУ.

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