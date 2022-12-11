"ВСУ могут уйти из Херсона": Гуменюк опровергла очередную ложь россиян

Наталья Гуменюк также объяснила, почему оккупанты постоянно обстреливают Херсон и при чем здесь восстановление инфраструктуры.

Российские захватчики после недавнего бегства из Херсона начали распространять в информационном пространстве ложь, что якобы Вооруженные силы Украины могут уйти из Херсона и он снова может оказаться в оккупации.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона опровергла такие слухи и объяснила, почему Херсон продолжает страдать от постоянных обстрелов. Только лишь утром в воскресенье, 11 декабря, город был обстрелян уже четыре раза.

"Как только стает известно о том, что восстановлены какие-то объекты на Херсонщине, они начинают усиливать огневое влияние в этом направлении. Россияне также создают информационные фейки, что Силы обороны якобы не способны давать адекватный ответ. Но результаты есть, очень мощный ответ (на обстрелы оккупантов Херсона - ред.) предоставляется, Силами обороны было поражено несколько мест скопления вражеской техники, и это очень существенно подорвало боеспособность врага. Но то, что он будет продолжать обстреливать правобережье и, в частности, населенные пункты, которые расположены очень близко к воде, это адекватная реальность этой войны. И если есть возможность, нужно действительно эвакуироваться из этих населенных пунктов", — пояснила она.

По ее словам, Силы обороны Юга адекватно реагируют на те атаки, которые враг позволяет себе в направлении правого берега Херсонской области.

"Мы предупреждали местное население, что, скорее всего, такие атаки будут. Наша работа состоит сейчас в том, чтобы не позволять врагу максимально приближаться на те расстояния по левому берегу, с которых они могут наносить поражение. Но все же их там много, площадь велика и они могут себе еще позволять, исходя из тактико-технических характеристик того вооружения, из которого они изготавливают, это и минометы, и РСЗО, тяжелая ствольная артиллерия, они пытаются продолжать давить, совершая огневой и техногенный террор", — резюмировала она.

Херсон под постоянными обстрелами

Вооруженные силы Украины вернули Херсон и правобережье области под контроль Украины 11 ноября. С того времени русская армия почти каждый день обстреливает город и область.

Так, на днях оккупанты обстреляли Херсон и его пригород. Снаряды попали в многоквартирные и частные дома. Под обстрелы попало и детское отделение клинической больницы. В результате обстрела два человека погибли.

Вечером 2 декабря русские военные снова обстреляли Херсон. Поврежденные электросети, как следствие, город остался без света. Ремонтные бригады приступили к обновлению сетей.

3 декабря оккупанты били по Херсонщине 46 раз.

7 декабря российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины.

9 декабря россияне 51 раз обстреляли территорию Херсонщины из артиллерии, РСЗО и минометов.

Днем в субботу, 10 декабря, российские войска снова атаковали Херсон – ударили по родильному отделению больницы.

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