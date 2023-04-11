ВСУ могут выбить оккупантов с ключевого направления - экс-разведчик о контрнаступлении

В войне наступает переломный период, считает Николай Маломуж.
Вооруженные силы Украины в результате своего контрнаступления на южном направлении могут обратить в бегство армию России, как это было в Харьковской и Херсонской областях.
Такой прогноз озвучил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире канала "Freeдом".
Комментируя предстоящее наступление ВСУ, Маломуж привел в пример освобождение Херсона от оккупантов:
"Операция по Херсону была хорошо сработана. Мы имели отрезанную Днепром группировку, уничтожали резервы, подходы новых сил и средств, боеприпасов. Оставаться в Херсоне - смерти подобно. Практически без ничего им там или умирать, или сдаваться, или бежать, что они и сделали более-менее организованно".
При этом экс-разведчик высказал уверенность, что оккупанты при нынешнем наступлении ВСУ на юге не смогут отвести войска так же организованно, как в Херсоне.
"Наступает переломный период - у них недостаточно сил и средств. Еще пытаются перебросить силы на Авдеевку и Бахмут, но не могут этого сделать. Нет мощных подразделений, держать Донбасс и Запорожское направление по всему фронту 1200 км нет возможности. И тут наступает наш час. Готовность наших пойти в наступление позволит системно поработать по этим направлениям", - заявил он.
По мнению экс-разведчика, на южном направлении возможен "харьковский вариант, только более масштабный".
"Это позволит не только их выбить с данного направления, но и обратить в бегство. Они будут бежать до Крыма, а на их плечах нужно заходить в Крым", - считает Маломуж.
Напомним, министр обороны Алексей Резников считает, что Украине удастся очень скоро освободить все свои территории и завершить войну до конца 2023 года. Резников также сообщил, что контрнаступление должно начаться в течение апреля-мая и планируется "по нескольким направлениям".
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до завершения этой войны".
Военный эксперт Александр Мусиенко считает заявления руководства Украины о подготовке контрнаступления ВСУ частью информационной войны, чтобы деморализовать оккупантов.
В свою очередь, военный эксперт Роман Свитан указал на первые признаки того, что анонсированное контрнаступление ВСУ уже началось.
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