ВСУ могут выбить войска РФ из одной области: подробности от военных

Танк.

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Украинские Вооруженные силы имеют все шансы выбить армию РФ с территории Сумской области. Однако для этого нужно время. Сейчас оккупационные силы на этом участке фронта остановлены.

Об этом заявил руководитель прессслужбы 15-го мобильного пограничного отряда бригады ГНСУ «Стальная граница» Иван Шевцов в эфире «Эспрессо».

«Сегодня у нас есть все шансы, чтобы отразить все оккупированные врагом территории Сумщины. Сейчас Силы обороны над этим активно работают. Уже есть несколько освобожденных населенных пунктов. Мы подтягиваем на это направление резервы и работаем над тем, чтобы уничтожить врага», — сообщил Шевцов.

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По словам Шевцова, тип местности на этом участке фронта не позволяет быстро двигаться. Однако ВСУ удалось остановить россиян. В настоящее время Силы обороны Украины проводят контрнаступательные действия.

«Сейчас за Юнаковкой мы пытаемся выбить врага. Местность там характеризуется большим количеством лесов. Именно поэтому на это нужно время. Стоит также отметить, что все населенные пункты, находящиеся в зоне боевых действий, фактически разрушены. Там целых домов не осталось только одни руины», — пояснил Шевцов.

Напомним, по информации военного эксперта Константина Машовца, в Сумском направлении ВСУ смогли вклиниться в оборону российской оккупационной армии на нескольких участках. Армии РФ грозит оцепление. Так, в районе Алексеевки российские подразделения фактически оцеплены с флангов.

«Передовым подразделениям ВСУ в результате ряда успешных контратакувальных действий удалось поставить россиян в очень сложную ситуацию. Сейчас УСУ имеют два достаточно глубоких в тактическом смысле вклинения в направлении Варачино — Новониколаевки и на восток Алексеевки. Это объективной точки зрения угрожает противнику окружением его передовых подразделений».

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Дата публикации 17:29, 14.07.25 Количество просмотров 139 Ад в Донецкой области: Покровск и Мирноград – под угрозой кольца