ВСУ могут выполнить еще одну важную задачу на Курщине: эксперт назвал условие

РФ до сих пор не мобилизовала все возможности для остановки продвижения ВСУ в Курской области, которые продолжаются почти два месяца.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в комментарии 24 Канала

По его словам, операция на Курщине уже повлияла и будет дальше влиять на всю линию фронта. В частности, в Донбассе.

"Выполнили основную задачу — Курская операция связала большое количество техники, которая уже не появится на Донетчине и связала до 50 тысяч российских войск. Если россияне не решат перебрасывать дополнительные силы с украинского фронта на Курщину, то будет выполнено еще одно боевая задача — ВСУ переправятся на левый берег Сейма", — подчеркнул военный эксперт.

Свитан рассказал, что россияне несколько сменили тактику и теперь пытаются двигаться не полными колоннами, а рассредоточиваться по направлению. В то же время, украинские БПЛА работают достаточно точно, а эффективность достигла практически соотношения один дрон – один танк.

По словам Свитана, все чаще разрушение логистических путей для армии РФ оказывает накопительный эффект. Кроме того, количество проблем врага нарастает. В частности, россиянам придется переходить на диспетчерское управление, что увеличивает время доставки грузов, говорит эксперт.

"Это вызывает эффект ошибки, синергия, позволяющая остановить некоторые направления. Российская армия без железнодорожных путей – это просто толпа зеленых человечков", — добавил он.

Напомним, аналитики ISW сообщили в новом отчете, что ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. Впрочем, также фиксируется продвижение войск русской Федерации.

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