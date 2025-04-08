ВСУ могут выйти из важного города в Донецкой области: обозреватель сообщил об угрозе

Торецк. / © скриншот с видео

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Оборона Торецкого в Донецкой области длится девять месяцев. Впрочем, вероятно, ВСУ придется выйти из этого города.

Об этом заявил военный обозреватель Богдан Мирошников.

"Из Торецкая, к сожалению, хороших новостей нет. Похоже, что уже и не будет. Да, бои в городе продолжаются 9 месяцев и враг заплатил безумную цену по продвижению на 8-9 км по глубине", - написал он.

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По его словам, оккупанты так и не подобрались к Константиновке, что было их целью. Впрочем, "у всего есть предел".

"Сейчас к ней медленно подходят возможности нашего торецкого гарнизона. Торецк, вероятнее всего, будет потерян. Вопрос лишь в том, в какой мере мы сможем сохранить потенциал для обороны в дальнейшем", - подчеркнул обозреватель.

Мельников говорит, что география местности способствует обороне. Однако враг усиливается и "будет стараться все же выполнить задачу и подойти к Константиновке".

"Краматорско-славянская агломерация является главной целью врага в войне на данный момент. Константиновка, Северск, Лиман и Изюм являются важными составляющими этого пазла", - добавил военный обозреватель.

Как сообщалось, Россия готовит новое наступление. По словам военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, россияне готовят пополнение и накапливают резервы.