"ВСУ могут взять под огневой контроль админграницу Крыма": эксперт о наступлении на левобережье Херсонщины

Все попытки российских кафиров на левом берегу сбросить украинские войска в Днепр и ликвидировать ряд украинских плацдармов завершились соответственно ничем. Это признают сами оккупанты. В частности, российские военкоры утверждают, что украинские войска при поддержке артиллерии удерживают плацдарм и в районе Крынок, и в районе Поймы, и Песчановки.

Об этом заявил в эфире телеканала FREEDOM военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

Более того, говорит он, вооруженные силы Украины по признанию российской стороны имеют возможность проведения дополнительных десантных операций в момент увеличения военного контингента на левом берегу.

Также российские кафиры фактически признают невозможность использования той же штурмовой авиации и соответственно ударных беспилотников в связи с активной работой украинской системы РЭБ, добавил Дмитрий Снегирев.

ВСУ оказывают давление на окупантов

В качестве положительного момента он подчеркнул тот факт, что российская сторона признает успешный характер контрбатарейной борьбы со стороны Вооруженных сил Украины с использованием как географического положения, то есть правый, берег контролируемый Вооруженными силами Украины, высший, так и, соответственно, тактико-технических характеристик вооружения.

" Оккупанты вынуждены признать, что под прикрытием средств поражения — это ствольная реактивная артиллерия, танки Т-64, которые используются Вооруженными силами Украины фактически в качестве средств огневой поддержки, то есть САУ — Вооруженные силы продолжают давление на позиции российских войск на левом берегу", — отметил аналитик.

Бесперспективность удержания левого берега оккупантами

“Давайте говорить о том, что позднее было опровергнуто сообщение российских СМИ о возможности принятия так называемых непопулярных решений, это не информационно-психологическая операция, как нас пытались убедить. Очевидно, речь идет о противоречиях в принятии решений между военным руководством страны-оккупанта и политическим», — считает эксперт.

Он отметил, что военное руководство прекрасно понимает дальнейшую бесперспективность удержания левого берега Херсонской области: “Напомню, там примерно 70 км оккупированной территории вглубь и вся эта территория даже с использованием средств поражения, прежде всего, РСЗО HIMARS, Mars II, RM-70 Vampire, она простреливается буквально в административные границы Крыма ”.

«Речь уже не идет о более точных средствах поражения, таких как крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью поражения более 300 км, или те же американские средства поражения с дальностью до 150 км — речь идет о боевой части с кассетным боеприпасом. Потому и возникло такое противоречие в сообщениях российских СМИ”, — отметил Дмитрий Снегирев.

Но, говорит он, было принято политическое решение: "На фоне наступления российских войск соответственно на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях очевидно российскому политическому руководству нужно было продать очередные сомнительные успехи оккупационной армии, а не констатировать факт военного поражения".

Напомним, украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра и опрокидывают туда дополнительные силы.

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