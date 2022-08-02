ВСУ могут взять в котел около 20 тысяч российских оккупантов: Жданов рассказал, на каком направлении

Украинские военные могут взять в котел на юге до 25 тысяч российских солдат. Речь идет о направлении от Херсона до Кривого Рога.

ВСУ могут взять в котел около 20 тысяч российских оккупантов в направлении Херсон — Кривой Рог.

Об этом в интервью ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"От Кривого Рога до Херсона, на правом берегу, могут быть до 25 тысяч. Фактически все, кто хотел зайти – зашли. Другой эшелон, заходивший с Крыма, мы разгромили. Остальные находятся там — и теперь мы можем "закрывать" дверцу и начинать огневой контроль над всеми мостовыми переходами, паромными переправами, над всеми понтонными мостами. И дальше продолжать громить их склады и базы обеспечения", – рассказал Олег Жданов.

Напомним, что в РФ испугались признания ее государством-террористом и начали угрожать США "последствиями".

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