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ВСУ могут заблокировать в Бахмуте российских оккупантов: при каких условиях это может произойти

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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ВСУ могут заблокировать в Бахмуте российских оккупантов: при каких условиях это может произойти

ВСУ штурмуют позиции врага вокруг Бахмута

Сроки, когда ВСУ могут заблокировать окупантов, пока неизвестны.

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. ВСУ наступают в районах Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки. Успехи украинской армии на Клищиевском направлении могут создать серьезную угрозу для снабжения российской группировки.

Об этом "24 канала" рассказал офицер ВСУ Арти Грин.

По его словам, продвижение украинских военных даже на пять километров может привести к тому, что большое количество войск РФ будет заблокировано.

"Проезд техники, эвакуация, поставка оружия станет невозможным. Поэтому точка напряжения в районе Бахмута тактически вполне оправдана. В районе Бахмута настоящая бойня, особенно на участке южнее Бахмута", — отметил он.

В то же время, о сроках возможного прорыва ВСУ боец не ответил:

"Сроки боюсь сказать", – подчеркнул он.

Напомним, что украинские войска стремятся расширить клин у Роботиного.

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Дата публикации
Просмотры
518
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