ВСУ мощно бьют по оккупантам на полигонах: Forbes про успешные удары и потери врага

В течение полугода ВСУ по меньшей мере пять раз ударили с HIMARS по местам скопления российских оккупантов вблизи линии фронта. В результате "прилетов" были уничтожены сотни захватчиков.

Об этом сообщило издание Forbes.

Отмечается, что недавние обстрелы произошли на этой неделе — вероятно, на открытом стрельбище недалеко от Петровского района Донецка. На оказавшемся в Сети видео видно не менее десятка погибших российских солдат и разбитые транспортные средства.

Издание пишет, что HIMARS по меньшей мере трижды с февраля наносили удары по полигонам РФ в этом районе, уничтожив около 100 оккупантов. Остальные два ракетных удара произошли на юге и северо-востоке Украины. Тогда было ликвидировано не менее 150 россиян.

Вся оккупированная Россией часть Украины находится в пределах радиуса действия ракеты М30/31 или радиуса действия ракеты М39, запускаемой украинскими гусеничными пусковыми установками М270. Научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Стейси Петтиджона объясняет, что постоянные беспилотники "усложняют концентрацию сил", а управляемые ракеты делают такую концентрацию потенциально фатальной для задействованных войск.

По информации Forbes, российские ракеты поражали украинских бойцов. Впрочем, страна-агрессор потеряла гораздо больше своих солдат, чем Украина. По данным Пентагона, около 728 тыс. оккупантов было убито, ранено или взято в плен на войне.

"Экстремальные потери оказывают непропорционально разъедающий эффект на российские вооруженные силы. Кремль мобилизует 30 тыс. новых солдат в месяц только для того, чтобы заменить потери на поле боя – и ускоряет подготовку этих новобранцев, чтобы поскорее доставить их на фронт", – говорится. в статье.

Вместе с тем, дисциплина и компетентность среди оккупантов падают. В Украинском центре оборонных стратегий подчеркивают, что у российских вооруженных сил крайне ограничены возможности для ведения маневренной войны из-за потери средств мобильности и отсутствия подготовки среди штабов и войск. Именно недостаток подготовки, отмечают эксперты, помогает объяснить, почему россияне продолжают собираться большими группами в пределах досягаемости смертоносных ракет, а затем погибают от них.

Напомним, на днях ВСУ ударили по полигону оккупантов в Донецкой области. РосСМИ сообщают о ликвидации не менее 50 российских военнослужащих.

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