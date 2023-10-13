ВСУ на Авдеевском направлении дроном филигранно уничтожили российский танк (видео)

Танк сначала получил удар от дрона, а затем взорвался на мине.

Украинские военные на Авдеевском направлении филигранно уничтожили российский танк.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Украинские военные 59-й отдельной мотопехотной бригады запустили ударный дрон по российскому танку Т-80. После чего он остановился, потом съехал с дороги и взорвался на противотанковой мини. От этого его буквально разорвало. В этот же момент за ним ехал других вражеский танк.

ВСУ на Авдеевском направлении филигранно уничтожили российский танк

Напомним, что украинские защитники уничтожили 6 танков российских захватчиков на Бахмутском направлении за один день.

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