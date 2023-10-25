ВСУ на Авдеевском направлении феерически уничтожили российский десант (видео)

Оккупанты из "машины" буквально вылетели, некоторые из них погибли сразу.

Украинские военные феерически уничтожили российскую технику с десантом, пытавшимся подъехать к позициям Сил обороны на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На кадрах видно, как в сторону украинских позиций едет российская тяжелая техника с личным составом десантников внутри. В какой-то момент в "мотолыгу" попали Силы обороны Украины, после чего техника россиян буквально разорвалась — там начал взрываться боекомплект.

Оккупанты из "машины" буквально вылетели, некоторые из них погибли сразу, другие — пытались потушить на себе огонь.

“Феерическое уничтожение российской "мотолиги" с десантом, которая опрометчиво решилась вплотную подъехать к позициям ВСУ на Авдеевском направлении. После взрыва из вражеской бронемашины начали массово выпрыгивать пылающие оккупанты, которые тут же попадали в прицел наших воинов”, — написал Юрий Бутусов.

ВСУ на Авдеевском направлении феерически уничтожили российский десант

Напомним, что ВСУ поразили российский блиндаж в Запорожье.

Читайте также: