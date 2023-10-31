ВСУ на Авдеевском направлении филигранно "минуснули" 300-тысячного оккупанта (видео)

Украинские военные на Авдеевском направлении, вероятно, ликвидировали юбилейного 300-тысячного российского оккупанта.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов.

“На первый взгляд, казалось бы, будничное уничтожение двух окупантов на Авдеевском направлении. Если бы не то, что один из них вполне мог оказаться тем самым юбилейным 300-тысячным ликвидированным российским военнослужащим с начала полномасштабного вторжения согласно подсчетам Генштаба”, - написал Бутусов и прикрепил к публикации видео.

На кадрах видно, как по дороге идут несколько российских военных. В какой-то момент в них прилетает так, что на "концерт к Кобзону" отправились сразу два захватчика. Остальные два, которые шли рядом, медленно, но все же смогли убежать.

ВСУ на Авдеевском направлении "минуснули" юбилейного оккупанта

Напомним, что во время наступления российской армии под Авдеевкой с 10 октября оккупанты понесли огромные потери, а именно более 6500 человек.

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