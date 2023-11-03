ВСУ на Авдеевском направлении уничтожают оккупантов: Генштаб сообщил последние новости с передовой

Украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили около 10 атак противника.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Клищиивки и Андреевки. Здесь наши защитники отразили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия на территории Южного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов возле населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили около 10 атак врага.

На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отразили более 20 атак.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Пречистовки и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Роботино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, состав боеприпасов, 8 артиллерийских средств, а также другую важную цель противника.

Ранее Генштаб сообщил, что в ночь на 3 ноября Россия нанесла очередной удар по Украине. Оккупанты применили 38 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Читайте также: